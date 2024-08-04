"Вы обесценили лозунг "Героям слава": протесты в Ковеле жестко прокомментировали в областном ТЦК

Некоторые граждане трактуют закон по-своему

Волынский областной ТЦК и СП официально прокомментировал протесты возле ТЦК в Ковеле 3 августа 2024 года. Там отметили, что на самом деле сотрудники центра уточняли военно-учетные данные согласно действующему законодательству и никого не задерживали.

Однако собравшиеся под зданием местного ТЦК люди поняли все иначе. Более того, своими действиями они подыграли врагу, распространившему сообщения о протестах в российских СМИ, пишет пресс-служба Волынского областного ТЦК и СП.

Официальная реакция на протесты возле ТЦК в Ковеле

"Что же произошло на самом деле? Но как будто, с первого взгляда ничего удивительного, ― обычная процедура проверки военно-учетных данных граждан Украины. Из-за отсутствия военно-учетных документов у трех мужчин, они были приглашены в Ковельский РТЦК и СП для проверки их отношения к военной службе, привлечение к административной ответственности", ― говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что по закону сотрудники ТЦК не могут задерживать граждан. Это делают представители правоохранительных органов.

В сообщении также напомнили, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Это может быть бумажный или электронный военный билет. Гражданин должен его предоставлять по требованию сотрудника ТЦК, ГПСУ или полиции.

"Призывы к бунту, распространившиеся вчера социальными сетями территориальной громады Ковеля и Волынской области были замечены враждебными пропагандистскими каналами, которые удачно использовали это в своих целях.

Проанализированные факты и обстоятельства случившегося в г. Ковель 3 августа 2024 года свидетельствуют, что конфликт поддерживался и направлялся в "необходимом русле" российскими спецслужбами через соответствующие "информационные системы". На это указывают следующие методы их работы — эмоциональные качели, манипуляции сознанием граждан, подстрекательство к неповиновению и тому подобное", — пишет пресс-служба областного ТЦК.

Боты виртуально подстрекали людей к беспорядкам. В ТЦК отметили, что хоть подстрекательство и было виртуальным, но ответственность будет реальной.

"Ситуация полностью спровоцирована с целью дискредитации действующей власти и противодействия мерам мобилизации, препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые будут иметь соответствующие правовые последствия для тех, кто подстрекал граждан к противоправным действиям и тех, кто принимал в этом активное участие", ― говорится в сообщении.

Пресс-служба также написала, что протестующие обесценили лозунг "Героям слава", потому что кричали его "ухилянту". Последнему также аплодировали.

"Вчера, вы обесценили настоящую сущность лозунга "Героям Слава!", который выкрикивали и аплодировали "уклонисту", не сделавшему ничего ради победы Украины над захватчиком, а Герой Украины, Александр Мациевский, знал настоящую цену этим словам, за что был цинично расстрелян врагом. После таких ваших действий вы еще уверены, что стоите именно на тех национальных позициях, что и сотни тысяч соотечественников, с оружием в руках защищающих нашу с вами Родину?

Каждый выбирает свой путь.

Мы стоим на пути к Победе, а вы, дорогие ковельчане?", — говорится в сообщении.

Напомним, что под зданием Ковельского РТЦК 3 августа прошли протесты. Люди говорили о незаконном задержании троих мужчин. В местных телеграм-каналах распространили видео беспорядков. Трех мужчин после проверки документов отпустили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что грозит мужчинам, напавшим на сотрудника ТЦК в Ворохте. Граждане побили автомобиль военного, а против него применили перцовый баллончик.