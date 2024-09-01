В Польше харьковчанка "наехала" на девушку из-за украинского языка: закончилось дракой (видео)

Отец девушки три года воюет на харьковском направлении

В Польше между двумя украинками возник языковой конфликт, который перерос в драку. Из-за этого на 51-летнюю жительницу Харькова составили заявление в полицию.

Кадрами инцидента поделился telegram-канал "Твій Володимир". Отмечается, что инцидент произошел в Варшаве в автобусе, который двигался по маршруту "Колобожег — Краматорск".

По свидетельствам очевидцев, 19-летняя девушка из Волыни попросила немного поднять спинку сидения, однако 51-летняя харьковчанка поначалу не реагировала на просьбу, а затем начала оскорблять. Отмечается, что женщина заявила, что не понимает "х*хловскую мову" и не будет реагировать на "эту г*вномову".

После этого произошла драка. Харьковчанка утверждает, что девушка якобы вцепилась ей в волосы, а волынянка говорит, что обратилась к полиции, чтобы снять побои. При этом также сообщается, что отец 19-летней девушки почти три года находится на фронте и воюет именно на Харьковском направлении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в одесском кафе посетительницу выгнали за просьбу перейти на украинский язык.