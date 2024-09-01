У Польщі харків’янка "наїхала" на дівчину через українську мову: закінчилося бійкою (відео)

Батько дівчини три роки воює на харківському напрямі

У Польщі між двома українками виник мовний конфлікт, який переріс у бійку. Через це на 51-річну мешканку Харкова склали заяву до поліції.

Кадрами інциденту поділився телеграм-канал "Твій Володимир". Зазначається, що інцидент стався у Варшаві в автобусі, який рухався маршрутом "Колобожег — Краматорськ".

За свідченнями очевидців, 19-річна дівчина з Волині попросила трохи підняти спинку сидіння, проте 51-річна харків’янка спочатку не реагувала на прохання, а згодом почала ображати. Зазначається, що жінка заявила, що не розуміє "х*хловську мову" і не реагуватиме на "цю г*вномову".

Після цього сталася бійка. Харків’янка стверджує, що дівчина нібито вчепилася їй у волосся, а волинянка каже, що звернулася до поліції, щоби зняти побої. При цьому також повідомляється, що батько 19-річної дівчини майже три роки перебуває на фронті й воює саме на Харківському напрямку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в одеському кафе відвідувачку вигнали за прохання перейти українською мовою.