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Обзывала учеников последними словами: во Львовской области суд вынес приговор учительнице

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Школьники неоднократно жаловались на педагога
Школьники неоднократно жаловались на педагога. Фото Коллаж "Телеграфа"

Преподавательница отрицает, что оскорбляла учащихся, а свой подход к обучению называет требовательностью

Старосамборский районный суд Львовской области признал учительницу Светлану Стадницкую виновной в буллинге учеников 10 класса школы поселка Нижанковичи. Ее оштрафовали на 850 грн.

Преподаватель называла учеников "придурками" и "д*билами" из-за того, что они пропустили ее урок. Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Учительницу Львовской области оштрафовали за унижение учеников

Суд рассмотрел дело о буллинге учащихся 10 класса школы поселка Нижанковичи. Они жаловались на учительницу зарубежной литературы Светлану Стадницкую.

Преподавательница называла детей "д*билами" и "придурками". Она унижала их из-за внешнего вида, в одного ученика даже бросала книги. Стадницкая также запретила сдавать темы, которые ученики пропустили из-за поездки в Польшу на конкурс. Этим школьникам она занизила баллы.

Жалобы учащихся подтвердила в суде классная руководительница. Она рассказала, что школьники регулярно жаловались на учительницу зарубежной литературы.

Сама Стадницкая своей вины не признает. Она заявляет, что является требовательным преподавателем, и это не нравится ученикам. Однако в зале суда она призналась, что ей действительно не нравится внешний вид учеников, в частности девочек, которые приходят в школу накрашенными.

Суд признал Стадницкую виновной в буллинге учеников. Учительницу оштрафовали на 850 грн. Также ей нужно оплатить судебный сбор 605 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове оштрафован сотрудник военной академии. Он забыл в парке автомат с патронами.

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#Штраф #Львов #Суд #Школа