Без дождей до конца сентября: в каком регионе задержится засушливая погода

Неожиданная информация от специалистов

Начало осени удивило украинцев перепадами температур и переменной погодой. На фоне катаклизмов, которые накрыли Европу и привели к разрушениям целых городов, синоптики проанализировали ситуацию в нашей стране и дали свои прогнозы.

О текущей ситуации "Телеграфа" рассказал директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. По мнению специалистов, погодные условия в Украине сейчас формируются под влиянием сложного взаимодействия циклонов.

Центральные регионы Украины продолжают пребывать под воздействием антициклона с востока. Температура воздуха в Черкасском регионе, к примеру, превышает средние показатели для сентября на 6-8 градусов по Цельсию.

В ближайшей перспективе дожди, которые смогут прекратить грунтовую засуху, не ожидаются. Антициклон будет продолжать "хозяйничать" в центральных регионах Украины на протяжении еще нескольких недель.

"На Черкащине температура воздуха сейчас соответсвует среднему температурному фону июля. Сейчас очень теплые ночи. К сожалению, обильные дожди не предвидятся. Сейчас фиксируется большое количество возгораний в экосистемах и засуха будет продолжаться", — отметил Виталий Постригань.

Также директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии подчеркнул, что в ближайшие недели в центральных регионах наступления метеоролической осени ожидать не стоит.

"Потоки воздуха будут постепенно становиться более прохладными и свежими, но в ближайшие несколько недель метеорологическая осень так и не наступит. Засуха и высокая пожароопасность также будут сохраняться в ближайшее время", — резюмировал специалист.

Когда будет в Украине бабье лето?

По словам украинских синоптиков, первый период бабьего лета уже прошел в начале сентября. Тогда в Украине наблюдалась сухая погода с температурой до +26°C. Второй период бабьего лета ожидается в октябре.

Для этого периода характерна антициклональная погода без осадков. Ночные и утренние температуры обычно составляют +7-12°C. Точные даты этого периода синоптики пока не называют, ведь погодные условия зависят от многих факторов.

Интересно, что нынешняя осень демонстрирует аномальные явления не только в Украине, но и в Центральной Европе, которая уходит под воду. Стихия пока разбушевалась в Польше и Чехии, частично коснувшись Румынии и Австрии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ближайшее время ветреная погода в Украине ослабнет. Ожидается уменьшение скорости ветра в юго-западном направлении. Осадков в ближайшие дни не предвидется.