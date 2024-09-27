Чуть не устроил ДТП и грозился прострелить ноги военному: в сети появилось видео с топ-чиновником НБУ

Инцидент произошел вечером 26 сентября

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, начальник управления НБУ по работе с проблемными активами Павел Поляруш, якобы в нетрезвом состоянии. До этого он якобы едва не вызвал аварию, а затем угрожал прострелить ноги военному.

Белорусский доброволец Андрей Трацевский вечером 26 сентября сообщил о конфликте с руководителем Управления по работе с проблемными активами НБУ Павлом Полярушем. Военный сказал, что чиновник едва не сбил его и угрожал наградным оружием.

Соответствующие видео начали распространяться в Telegram после того, как боец опубликовал их на своем канале. В то же время банкир отрицает слова военного, он говорит, что это "абсолютная неправда".

"Телеграф" связался с НБУ и отделом коммуникации полиции и ждет ответа. "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет, что вечером 26 сентября в Киеве на парковке произошел конфликт между военнослужащим и менеджером Нацбанка. Водитель автомобиля Lexus (банкир) в нетрезвом состоянии преградил водителю Audi (военному) дорогу, между мужчинами возник конфликт.

Как сообщал "Телеграф", в Черкасской области начальник исправительной колонии угрожал оружием работнику СТО. Он находился в нетрезвом состоянии.