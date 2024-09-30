Понад 300 кущів конопель і без власника: на Одещині копи спали чималу купу канабісу (фото)

Плантація мала розмір з 10 футбольних полів

В Одеській області поліцейські спалили понад 300 кущів конопель на майже 300 млн грн. Цю плантацію виявили на землях державного лісового фонду.

Про це повідомляє Національна поліція області. Зазначається, що її розмір дорівнював десятьом футбольним полям.

"Майже 7 га угідь розташовувались на території одного з сіл Роздільнянського району за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою. У ході слідства поліцейські встановили, що вказана ділянка перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України", — йдеться у повідомлені.

Водночас наразі достеменно не відомо, кому належали рослини та хто їх вирощував. Проте, за даними слідства, ділянка, на якій вирощувалися коноплі, неодноразово оброблялась: здійснювалась оранка землі та проріджувались міжряддя між рослинами.

Зазначається, що поліцейські виявили 332 000 кущів конопель, а також трактор з причепом, який належить лісовому господарству.

"Загальна вартість сотень тисяч кущів конопель за цінами "чорного" ринку сягає близько 300 млн грн. Виявлені нарковмісні рослини знищено", — додають у Нацполіції.

Розслідування розпочато за статтею 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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