Загадкові сатанинські знаки з'являються на церквах у Тернополі, переполошилась навіть влада (фото)

Вандали обмалювали кілька церков

У Тернополі невідомі осквернили одразу три церкви, намалювавши на їхніх стінах число "666". Графіті виявили вранці 27 жовтня на храмах у різних районах міста. Перші повідомлення про акт вандалізму надійшли від місцевих мешканців.

Як повідомляють у місцевих соцмережах, сатанинські символи з'явилися на стінах храму святого Петра на вулиці Володимира Великого, церкви Івана Богослова на проспекті Злуки та церкви святого архістратига Михаїла УГКЦ на вулиці 15 Квітня.

Міський голова Тернополя Сергій Надал назвав це спланованою акцією вандалів. "Нелюди спаплюжили святині Тернополя. Звертаємося до правоохоронців знайти злочинців. Надамо всю допомогу у розслідуванні", — наголосив мер. Він також закликав містян, які володіють будь-якою інформацією про інцидент, повідомити поліцію.

Що означає число 666

Число "666" має особливе значення у християнській традиції. У Біблії воно згадується в Об'явленні Івана Богослова як "число звіра". Згідно з біблійними текстами, це число символізує світську політичну систему, яка протистоїть божественній владі.

За релігійними текстами, потрійне повторення цифри "6" вказує на недосконалість, оскільки число "7" вважається символом повноти та досконалості в біблійній традиції. У християнському богослов'ї число "666" часто інтерпретують як символ противника Бога.

Число "666" вважається головним сатанинським знаком. У масовій культурі та окультних практиках його використовують як символ зла та поклоніння дияволу. Нанесення цього числа на релігійні споруди розцінюється як акт осквернення та наруги над святинями.

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