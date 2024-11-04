Как погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян (фото)

Депутат погиб не в Киевской области

В понедельник, 4 ноября, стало известно о гибели депутата Киевского городского совета от ОПЗЖ Сергея Мамояна. По предварительной информации, он не справился с управлением автомобилем.

В полиции Одесской области утром сообщили о ДТП в Старокозацкой ОТО Белгород-Днестровского района. Хотя там не говорят прямо, что идет речь именно об аварии, в которой погиб Мамоян, однако в СМИ уже появились подтверждающие это сообщения.

"Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Киевщины, управляя внедорожником Toyota, на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства", — сообщили правоохранители.

Помимо водителя в аварии погибла 52-летняя женщина, которая находилась на переднем сидении. Также в автомобиле находились 51-летняя женщина и 55-летний мужчина, они получили переломы, но выжили.

Как известно, Мамоян родом из Армении, но являлся гражданином Украины. У него осталась жена и трое детей.

В 2015 году он попал в Полтавский областной совет от партии ОПЗЖ. С 2020 года Мамоян был депутатом Киевсовета, где позже стал заместителем главы комиссии по вопросам транспорта и связи.

Его брат, Суто Мамоян, является народным депутатом Верховной Рады, куда тоже попал от ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ.

Напомним, ушел из жизни народный депутат Украины 2-го созыва, председатель Совета немцев Украины до 2009 года Георгий Мозер. Ему было 84 года.