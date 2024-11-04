Як загинув депутат Київради Сергій Мамоян (фото)

Депутат загинув не на Київщині

У понеділок, 4 листопада, стало відомо про загибель депутата Київської міської ради від ОПЗЖ Сергія Мамояна. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням автомобілем.

У поліції Одеської області зранку повідомили про ДТП у Старокозацькій ОТО Білгород-Дністровського району. Хоча там не говорять прямо, що йдеться саме про аварію, в якій загинув Мамоян, проте в ЗМІ вже з’явилися повідомлення, що підтверджують це.

"Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний мешканець Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини до кювету, де сталося перекидання та займання транспортного засобу", — повідомили правоохоронці.

Окрім водія в аварії загинула 52-річна жінка, яка перебувала на передньому сидінні. Також в автомобілі знаходилися 51-річна жінка та 55-річний чоловік, вони отримали переломи, але вижили.

Як відомо, Мамоян родом із Вірменії, але був громадянином України. У нього залишилася дружина та троє дітей.

2015 року він потрапив до Полтавської обласної ради від партії ОПЗЖ. З 2020 року Мамоян був депутатом Київради, де пізніше став заступником голови комісії з питань транспорту та зв’язку.

Його брат Суто Мамоян є народним депутатом Верховної Ради, куди теж потрапив від нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, пішов із життя народний депутат України 2-го скликання, голова Ради німців України до 2009 року Георгій Мозер. Йому було 84 роки.