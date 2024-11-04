Умер народный депутат Украины

Он начал работать с 14 лет

Ушел из жизни народный депутат Украины 2-го созыва, председатель Совета немцев Украины до 2009 года Георгий Мозер. Ему было 84 года.

О смерти Георгия Мозера в Facebook сообщает Совет немцев Украины. Ее причины не уточняются.

"С большой грустью сообщаем, что из жизни ушел Георгий Эдуардович Мозер, глава Совета немцев Украины до 2009 года, народный депутат Украины 2-го созыва", — говорится в сообщении.

Георгий Эдуардович Мозер украинский и немецкий деятель, его семья была депортирована из Украины во время депортации немцев Иосифом Сталиным. Свой трудовой путь он начал в 14 лет, с 1954 работал на Сарапульской обувной фабрике Удмуртской АССР.

В 1966 году окончил Киевский технологический институт легкой промышленности, получив профессию инженера-электромеханика. Работал на предприятиях в Украинской и Белорусской ССР. В 1986 году стал генеральным директором Житомирской обувной фабрики "Крок" и директором Житомирского акционерного общества "Крок".

В 1998 году Георгий Мозер был избран народным депутатом Украины от Богунского избирательного округа № 162, Житомирская область. Он являлся председателем подкомитета по вопросам внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, создания и функционирования специальных экономических зон, иностранных инвестиций, совместных предприятий с иностранным капиталом. Также нардеп входил в Комитет по экономической политике и управлению народного хозяйства. Георгий Мозер был членом депутатской группы "Независимые".

Как сообщал "Телеграф", в конце октября ушел из жизни Олег Макаров — народный депутат Украины от партии "Голос". Выдающийся юрист и общественный деятель скончался на 59 году жизни.