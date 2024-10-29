Нардеп Макаров умер: кто может занять его место в Раде

"Телеграф" выяснил, кто может занять кресло нардепа

Место покойного Олега Макарова во фракции "Голос" могут занять нардепы, следующие в избирательном списке. Первым из них является Андрей Евгеньевич Гевко.

Информацию в комментарии "Телеграфу" подтвердил народный депутат и командир роты киборгов Андрей Шараскин. В частности он заявил, что Андрей Евгеньевич Гевко станет следующим нардепом, если согласится. Если он не выскажет согласия — возможность перейдет к следующим в списке кандидатам.

Кто такой Андрей Гевко и что о нем известно

Андрей Гевко

Андрей Евгеньевич Гевко родился 17 июня 1981 года в городе Тернополе. По данным Википедии, он имеет два высших образования: в 2004 году получил степень магистра биотехнических и медицинских аппаратов и систем в Тернопольском государственном техническом университете имени Ивана Пулюя, а в 2024 году получил магистра права в Киевском национальном университете имени Т. Шевченко.

Профессиональный путь начал в 2004 году в должности заместителя директора по персоналу ЧП "Хелена". Имеет значительный опыт работы в государственном секторе: занимал должности советника Министра образования и науки Украины, директора департамента по работе с кадрами высшей школы и государственной службы МОН Украины, а с 2014 по 2016 год работал заместителем Министра образования и науки Украины.

Активно приобщался к общественному сектору: работал менеджером по адвокации и руководителем отдела адвокации коалиции Реанимационного пакета реформ, координатором Центрального офиса реформ при Минрегионе по программе "U-LEAD with Europe".

Внес вклад в развитие избирательной системы Украины: участвовал в создании учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе "ИЗБИРАТЕЛЬ" и для работников Государственного реестра избирателей при поддержке ОБСЕ. 4 октября 2019 назначен членом Центральной избирательной комиссии, где отвечает за Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.

В должности члена ЦИК координирует важные направления работы: организацию обучения членов избирательных комиссий, повышение правовой культуры участников избирательного процесса, обеспечение методическими материалами и контроль за организацией местных выборов.

Ранее "Телеграф" также писал, кто станет новым генпрокурором вместо Костина. Озвучено имя кандидата.