В ДТП погиб депутат Киевсовета: что известно

Инцидент произошел не в столице

В воскресенье, 3 ноября, погиб депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян. Он попал в ДТП.

В Киевсовете "Телеграф" подтвердили, что в ДТП погиб депутат Киевсовета. В то же время на сайте городского совета уже появилось официальное сообщение о соболезнованиях в связи с гибелью Мамояна.

"Депутатский корпус Киевского городского совета, заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, секретариат и сотрудники выражают искренние соболезнования родным и близким депутата Киевсовета IX созыва Сергея Мамояна, который трагически погиб чера, 03 ноября. Сергей Мамоян в статусе депутата Киевского, члена постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы всегда работал на благо города и его жителей. Он решительно отстаивал интересы общины, поддерживал развитие инфраструктуры и вместе с единомышленниками работал над тем, чтобы Киев стал настоящей европейской столицей. К сожалению, жизнь бывает несправедливой и уносит людей на взлете их сил. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", — говорится в сообщении.

По данным "Телеграфа", событие произошло не в Киеве. Обстоятельства ДТП сейчас расследуют сотрудники Нацполиции.

Пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что 3 ноября в 19:00 в Старокозацкой ОТГ действительно произошло ДТП с участием внедорожника Toyota. По данным правоохранителей, 40-летний житель Киевщины, управляя автомобилем, на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства.

В полиции отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении авто, погибли на месте происшествия, а еще двое пассажиров, находившихся на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы в больницу. 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине переломы ключицы и ребра. В то же время правоохранители не назвали имена погибших.

Как отметил начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский, следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек. В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз.

Что известно о Сергее Мамояне

Ему было 40 лет. 25 октября 2020 года Мамоян был избран депутатом Киевского городского совета 9-го созыва от партии ОПЗЖ. Он был членом постоянной комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе.

Старший брат Сергея — Суто Мамоян (1981 г.р.) — народный депутат Верховной Рады IX созыва. По данным СМИ, помощник Суто Мамояна – Владимир Николаевич Крохмаль – был за рулем автомобиля, который вывозил беглого нардепа Артема Дмитрука из Киева в Одесскую область.

Напомним, ушел из жизни народный депутат Украины 2-го созыва, председатель Совета немцев Украины до 2009 года Георгий Мозер. Ему было 84 года.