Драка с работником ТЦК в Черновцах: в Центре рассказали подробности конфликта

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители

В Черновцах во время общения с работниками ТЦК гражданский мужчина спровоцировал драку. Он, агрессивно реагируя на действия представителей центра комплектования, ударил одного из них.

Однако получил ответный удар. Об этом сообщил Черновецкий областной ТЦК и СП.

"Продолжаются случаи агрессивного поведения уклонистов от исполнения воинского долга граждан относительно военнослужащих. Очередной конфликт возник в Черновцах, 1 июня, во время которого военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападающий также оскорблял честь и достоинство военнослужащего, выражая его сторону угрозы.

На место происшествия, как сообщают в ТЦК, прибыли правоохранительные органы. Теперь будет держать проверка по поводу инцидента продолжается с целью выяснения всех обстоятельств. По ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры.

"Отмечаем, сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", — добавляется в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье, под Мукачево, недалеко от санатория "Солнечная долина" представители ТЦК посетили собрание кришнаитов (ответвления индуизма) и некоторых из них забрали в военкомат для уточнения данных. Верующие выкрикивали свои мантры и песнопения, а один из прохожих вступился за них и отгонял сотрудников ТЦК.