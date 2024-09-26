Угрожал священнику и семье. В Волынской области горел храм УПЦ МП, что говорят в полиции (фото)

В епархии говорят, что это поджог

В четверг, 26 сентября, утром горела церковь УПЦ МП. Речь идет о храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Старые Кошары Волынской области.

Об этом пишут на странице Владимир-Волынской епархии. Там указали вероятную причину пожара.

"26 сентября, под утро, был совершен поджог храма общины Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Старые Кошары на Ковельщине. О поджоге сообщил настоятель общины протоиерей Андрей Хомич. Подозреваемый в поджоге на протяжении длительного времени угрожал священнику и членам. Про угрозы с надлежащими показаниями заявляли в полицию", – говорится в сообщении на странице.

Известно, что огнем повреждена входная лестница, отделка потолка, два окна, дверь. Причина пожара устанавливается.

По запросу "Телеграфа" в полиции Волынской области ответили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Что предварительно стало причиной пожара, правоохранители не прокомментировали, отметив, что пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Тернополе грузовик на скорости влетел в одну из старейших церквей города.