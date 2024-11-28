Без света – сотни тысяч человек. В Ровенской области сложная ситуация после прилетов (фото)

В Ровно слышали несколько взрывов

Утренняя массированная атака россиян на Украину повлекла за собой существенные повреждения инфраструктуры в Ровно. Несколько ракет одновременно пролетали по этой области, сообщали мониторинговые группы.

В 08:26 в местных группах сообщили о первых взрывах в области и областном центре. Таких взрывов было сразу несколько.

Последствия массированного удара по Ровенщине

Как стало известно, из-за массированного удара ситуация в Ровно сложная. Школы перевели на дистанционное обучение. Это касается Ровно и части Ровенского района. Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что в области без электроснабжения осталось 280 тысяч абонентов. Из-за отсутствия света также есть перебои с водой. Пока не сообщают, куда попали россияне в этот раз или это обломки сбитой ракеты повлекли за собой пожар. Над городом виднеется столб дыма.

Недавно похожая ситуация была в Тернополе. Там из-за удара по объекту энергоинфраструктуры тысячи абонентов остались без света. И сейчас ситуация с энергоснабжением и дальше сложная — электричество подают всего по несколько часов в день.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что Киев атаковали во время массированного ракетного обстрела. В столице работали Силы противовоздушной обороны, обломки вражеских ракет упали в двух районах.