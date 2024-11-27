Тысячи людей без света. Ситуацию с электричеством в Тернопольской области признали критической

Ситуация самая плохая с начала войны

Ситуация со светом на Тернопольщине после атаки россиянами на важную подстанцию очень тяжелая. Местное облэнерго теперь публикует графики включения, а не отключения — свет у дома тернополян подается всего на 2 часа, через 8 часов без электричества.

В Тернопольской областной военной администрации говорят, что вследствие повреждения ключевого энергообъекта области ситуация со светом критическая. За последние сутки удалось заживить только критическую и социальную инфраструктуру. Свет подается по графику 2+ и 8-. Но и в часы, когда электричество все же есть, напряжение очень низкое, сообщает корреспондент "Телеграфа". Напряжение не достигает даже 200 В вместо 220. Кое-где оно может достигать и очень низких показателей -160-170В. Из-за этого в домах мигает свет, "отказывается" нормально работать техника, а тернополяне боятся, что приборы сгорят.

Энергетикам удалось переподключить потребителей на другие линии, привлекая мощности из других областей, благодаря чему тернополяне могут получить свет хоть на 2 часа. Впрочем, детсады и школы работают, есть централизованное отопление. Самая тяжелая ситуация в тех помещениях, которые оборудованы индивидуальным отоплением. Эти жители Тернополя оказались не только без света, но и без тепла. Но энергетики работают круглосуточно, чтобы максимально запитать всех потребителей.

Второй день не утихает и скандал в Тернопольской области. Начальник ТОВА Вячеслав Негода публично заявил, что область требовала у "Укрэнерго" защитить эту подстанцию от российских атак. Это продолжалось полтора года, однако ничего не было сделано. Власти считают, что бывшее руководство "Укрэнерго" во главе с Кудрицким ответственно за защиту этого сооружения, ведь оно на его балансе.

Напомним, россияне в ночь с 25 на 26 ноября дронами уничтожили подстанцию, которая питала весь Тернополь и значительную часть областного центра. Из-за этого Тернопольщина уже 2 дня страдает от жестких отключений электричества.

В октябре "Телеграф" также писал, что россияне атаковали нефтебазу в Тернополе. Возник масштабный пожар.