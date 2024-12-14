Достройка Хмельницкой АЭС усилит энергосистему – СМИ

ХАЭС могла бы стать важным этапом в борьбе с дефицитом электроэнергии

Достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции станет ключевым шагом по укреплению энергосистемы Украины. Благодаря высокому уровню готовности объектов, этот проект имеет все шансы быть завершен в кратчайшие сроки. Об этом говорится в материале РБК.

Степень строительной готовности ХАЭС-3 уже составляет 75%, а ХАЭС-4 – 28%. Кроме того, Украина договорилась с Болгарией о поставках готовых реакторных установок ВВЭР-1000, что значительно ускорит процесс достройки. Ожидается, что реализация проекта позволит добавить в энергосистему дополнительные 2,2 ГВт мощности.

Эксперты отмечают, что завершение этого проекта станет важным этапом в борьбе с дефицитом электроэнергии, возникшим из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры со стороны России.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, атомная энергетика остается стратегическим приоритетом страны. "Атомная генерация – это наш шанс стать ключевым энергетическим партнером Европы после войны", – заявил глава государства.

Кроме того, реализация этого проекта будет иметь существенный экономический эффект, поскольку достройка создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию смежных отраслей промышленности и привлечению иностранных инвестиций. Атомная энергетика, которая является основным источником электроэнергии в Украине, позволит заложить фундамент для стабильного экономического роста и энергетической независимости страны.

Напомним, на следующей неделе парламент может рассмотреть законопроект о достройке блоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС.