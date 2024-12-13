Украине нужно достроить ХАЭС, особенно в условиях сверхпроектной работы существующих энергоблоков, — ученый

Большинство существующих атомных энергоблоков уже вышли за срок эксплуатации и Украине крайне необходимо как можно быстрее завершить строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил доктор технических наук, и.о. заведующего лабораторией Института проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Украины Константин Симейко.

"Часть энергоблоков, которые у нас в стране, уже сверх проектного срока эксплуатации ведут. Так нам надо было еще лет 10 назад начать это все строительство. Мы видим на примере европейских наших соседей, что наша атомная энергетика показала, что она является самым надежным источником энергогенерации", - отметил ученый.

Он подчеркнул, что у Украины достаточный научный и технический потенциал для строительства и эксплуатации новых боков.

По его словам, стоимость одного киловатта атомной энергии значительно дешевле любых других источников энергии.

"Конечно, нужны будут капиталовложения для того, чтобы построить блок, есть определенные риски инвестиционные. Однако все-таки, когда уже блок выходит на эксплуатацию, это получается гораздо дешевле, чем другие все источники энергии", - подчеркнул Константин Симейко.

Как сообщалось, в апреле 2024 года Кабинет министров принял решение о достройке и вводе в эксплуатацию двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.