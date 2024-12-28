Праздничная атмосфера и длинные очереди: что происходит в Буковеле перед Новым годом (видео)

Крупнейший горнолыжный курорт Украины продолжает работать

На популярном украинском курорте Буковель зимой традиционно наблюдается большое количество людей. При этом в новогодний период их становится еще больше.

Новое видео, снятое возле подъемников показали, в telegram-канале "Всевидящее око". Впрочем, невозможно сказать кто его автор, и когда оно было снято.

Согласно подписи на видео, можно предположить, что оно было сделано "в пятницу перед новым годом", то есть 27 декабря.

Наличие большого количества людей в этом месте курорта не является чем-либо особенным, а подобная картина здесь наблюдается постоянно. Например, подобное можно заметить на видео, обнародованное в начале текущей недели пользовательницей сети ishowmylifehere.

О том, что людей много и на лыжных трассах свидетельствует и видео пользователя bukovel.valera от 28 декабря.

Он также показывал, как выглядит новогодний городок вечером 27 декабря.

На сайте Буковели также можно увидеть расценки на лыжные пропуска. До Нового года они обойдутся в среднем в 1500 гривен для "простых смертных" и около 3000 гривен по VIP-проходу.

В праздничный период, с 2 по 6 января, цены будут немного выше.

Цены на проживание стартуют с 2,5 тысячи гривен на двух взрослых за ночь. Однако в этом плане многое зависит от места расположения отеля, а также условий проживания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Буковеле в новогоднюю ночь. Похоже, что в этом году там будет "настоящая зима", хотя и ненадолго.