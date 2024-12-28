Святкова атмосфера та довгі черги: що відбувається у Буковелі перед Новим роком (відео)

Найбільший гірськолижний курорт України продовжує працювати

На популярному українському курорті Буковель узимку традиційно спостерігається велика кількість людей. При цьому в новорічний період їх стає ще більше.

Нове відео, зняте біля витягів показали, у telegram-каналі "Всевидюче око". Втім, неможливо сказати хто його автор, і коли воно було знято.

Згідно з підписом на відео, можна припустити, що воно було зроблено "у п’ятницю перед новим роком", тобто 27 грудня.

Наявність великої кількості людей тут курорту не є чимось особливим, а подібна картина тут спостерігається постійно. Наприклад, подібне можна помітити на відео, оприлюдненому на початку поточного тижня користувачкою мережі ishowmylifehere.

Про те, що людей багато і на лижних трасах, свідчить відео користувача bukovel.valera від 28 грудня.

Він також показував, як виглядає новорічне містечко увечері 27 грудня.

На сайті Буковелі також можна побачити розцінки на лижні перепустки. До Нового року вони обійдуться в середньому 1500 гривень для "простих смертних" і близько 3000 гривень за VIP-проходи.

У святковий період, з 2 по 6 січня, ціни будуть трохи вищими.

Ціни на проживання стартують із 2,5 тисячі гривень на двох дорослих за ніч. Однак у цьому плані багато залежить від місця розташування готелю, а також умов проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у Буковелі у новорічну ніч. Схоже, що цього року там буде справжня зима, хоч і ненадовго.