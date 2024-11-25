В прифронтовых районах Донецкой области объявили тендер на содержание дорог

Вопрос о целесообразности ремонта и строительства дорог во время войны беспокоит многих граждан

В Краматорском и Покровском районах Донецкой области хотят потратить 32,5 млн грн на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Напомним, на части территории последнего из них сейчас продолжаются боевые действия. Проект охватывает участки дорог общей протяженностью 18,5 км.

В проекте договора указано, что сроки предоставления услуг – с момента подписания договора и до 31 декабря 2024 г. Стоимость содержания одного километра дороги оценили в примерно 1,76 млн грн.

Заметим, что дороги общего использования местного значения это территориальные, областные и районные дороги, а не исключительно дороги в городах.

По информации тендерной документации, обнародованной Департаментом развития базовых отраслей промышленности Донецкой областной государственной администрации, ожидаемая стоимость работ составляет 32,5 миллиона гривен. Работы будут проводиться на подконтрольной украинским властям территории Покровского и Краматорского районов Донецкой области.

В целом Департамент развития базовых отраслей промышленности объявил тендеры на содержание дорог в прифронтовых районах на несколько сотен миллионов гривен.

Заметим, что содержание дорог в прифронтовых регионах имеет большое значение для фронта. Ремонт и содержание дорог в восточных и южных областях Украины – это, в первую очередь, военная логистика и эвакуационные пути.

Расстояние от Краматорска до линии столкновения

Расстояние от Покровска до линии столкновения

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно комментировал целесообразность ремонта и строительства дорог во время войны. По его словам, ремонт транспортной инфраструктуры в условиях военного времени останавливать нельзя.

"Сегодня инфраструктура становится отраслью не комфорта, а необходимости и обороноспособности государства из-за того, что есть и оружие, и зерно, и металлургия", — заявил Зеленский.

Для справки: Эксплуатационное содержание автомобильных дорог – это большой комплекс работ по уходу за дорожной инфраструктурой. Основными работами по содержанию дорог зимой являются дежурство и патрулирование дорог, обработка проезжей части противогололедными материалами, очистка и уборка ее от снега, внедрение пассивных мер по борьбе со снежными заносами для обеспечения безопасных условий дорожного движения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в прифронтовом городе решили реконструировать инфраструктуру. объявили тендер на разработку документации для реконструкции котельной.