"Жирний" тендер на дороги в Хмельницькій області: на 1 км витратять 200 тисяч доларів

За цю суму обслуговуватимуть 500 км доріг

У Хмельницькій області на утримання доріг державного значення виділять майже 439 мільйонів гривень. Відповідно до договору, кошти спрямують на обслуговування 561,9 кілометра автошляхів.

Про це свідчить тендер, опублікований на сайті Zakupivli.pro. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області має намір укласти відповідний договір на експлуатаційне утримання доріг державного значення та штучних споруд. Пропозиції прийматимуть до 17 січня.

За умовами договору, виконавець має забезпечити снігоочищення, запобігання утворенню ожеледиці, ліквідацію вибоїн, усунення колійності та просідань дорожнього покриття. Також передбачено оперативне реагування на дорожньо-транспортні пригоди та ліквідацію їх наслідків.

На усунення аварійних ситуацій виконавцю надається одна доба з моменту отримання відповідного припису від правоохоронців. Представники компанії-виконавця також мають брати участь в обстеженні дорожніх умов у місцях ДТП.

Гарантійний термін на різні види робіт становить від одного до п'яти років. Зокрема, на ліквідацію вибоїн гарячими асфальтобетонними сумішами – один рік, на відновлення дорожнього покриття – три роки, на дорожнє огородження – п'ять років.

Також раніше "Телеграф" писав, що у прифронтових районах Донеччини оголосили тендер на утримання доріг. Питання доцільності ремонту та будівництва доріг під час війни турбує багатьох громадян.