Дорожный фонд возвращается? Правительство запланировало десятки миллиардов на ремонт дорог

Ранее обещали направить все средства на нужды армии

В Правительстве и Верховной Раде продолжаются активные обсуждения проекта бюджета на 2025 год. Проект главного финансового документа страны уже опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Среди множества статей расходов в проекте есть средства, запланированные на Дорожный фонд. На это обратил внимание нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, в бюджете на 2025 год заложено 43,2 миллиарда гривен в Дорожный фонд. Когда власти повышали акцизы, одним из аргументов было направление всех дополнительных средств на нужды армии. В прошлом году все деньги из Дорожного фонда направили на нужды обороны.

Для получения разъяснений депутат обратился к председателю Бюджетного комитета Роксолане Подласой. Она заявила, что вопрос финансирования Дорожного фонда нуждается в основательном обсуждении.

Роксолана Пидласса подчеркнула, что включение 43,2 миллиарда гривен в Дорожный фонд – это предложение Правительства. Однако она лично не поддерживает возобновление дорожного фонда в 2025 году. По ее мнению, все акцизное собрание должно быть направлено на удовлетворение оборонных потребностей страны.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что повышение налогов коснется не только бизнеса. Бюджетникам посоветовали приготовиться.