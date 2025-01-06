По цене сотен дронов: в Сумах потратят космические деньги на уход за зелеными насаждениями

Заказчиком является Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета

В Сумах решили потратить баснословные деньги на услуги по благоустройству населенных пунктов. Речь идет об уходе за зелеными насаждениями и благоустройстве озелененных территорий Сумской городской территориальной общины.

Информация об этом появилась на сайте государственных и коммерческих тендеров Zakupivli. Там указано, что дата размещения на сайте — 3 января.

Заказчиком является Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета. А общая стоимость была указана в размере 32 650 000 грн.

"Телеграф" решил подсчитать, сколько на эту сумму можно было бы купить дронов для украинских военных. К примеру, расчеты производим по цене БПЛА DJI Mavic 3.

Одна единица такой техники в среднем стоит 84 тысячи гривен. Таким образом выходит, что на сумму в более чем 32 млн гривен можно было бы приобрести 388 дронов.

Дрон Mavic в Украине после определенной модификации превращается в камеру для профессиональных военных "фотографов". Благодаря творческому подходу инженеров обычный дрон превращается в дрон для сброса "минибомб".

Характеристики:

Вес пустого: 895 г.

Время полета: 46 мин (без ветра).

Максимальное время зависания в воздухе: 40 мин (без ветра).

Максимальная высота: 6 000 м.

Длина: 380,1 мм.

Максимальная скорость полета (на уровне моря, без ветра): 5 м/с (режим C); 15 м/с (режим N); 21 м/с (режим С).

Максимальная дальность полета: 30 км.

Внутреннее хранилище памяти: 8 ГБ.

Рабочая температура: -10° – +40°C.

Максимальное расстояние для передачи изображения: 15 км или 8 км с контроллером CE.

Автономное время работы: без зарядки мобильного устройства 6 ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Киев планирует закупить пассажирские самоходные трамвайные вагоны протяженностью более 26 метров.

Также в Кривом Роге в этом году хотят потратить 55 млн грн на освещение города. В договоре это указано как услуги ремонта, технического обслуживания дорожной инфраструктуры и связанного оборудования и сопутствующие услуги.