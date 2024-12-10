Россияне преследуют определенную цель. Как попытка прорыва в Сумской области может повлиять на войну

На поле боя это не так критично

Попытка прорыва россиянами границы возле Сумской области, не подтверждаемый пограничниками, не столь критична для Украины на поле боя. А вот в качестве информационного оружия РФ это работает отлично.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт, экс-работник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак. По его словам, эта точка на карте, которую якобы могли захватить россияне, — это поселок Александрия, который до войны имел население 9 человек.

"Конечно, ничего критического нет вообще от слова совсем, но медийно это работает против нас, то есть россияне могут показывать, что они готовы мстить за Курщину. Медийно это действительно очень неприятно, но это не критично и возможно это попытка подрезать наши логистические способности в Сумской области", — говорит Ступак.

Он отмечает, что кроме информационной роли эта попытка прорыва границы может повлиять на логистику наших военных, особенно в направлении Суджи. У них не получается вытеснить ВСУ напрямую из Курщины, поэтому оккупанты пробуют другую тактику.

Ступак говорит, что напряжение на дорогах, по которым снабжают наших военных провиантом и оружием, может нанести много вреда. Ведь по ней эвакуируют раненых военных, погибших.

"По ней перемещаются в направлении Суджи техника тяжелая БТР, БМП, боекомплекты, обратно едут раненые. РФ может начать терроризировать, кошмарить этот участок. Таким образом поток грузов в направлении Суджи уменьшится, наши военные начнут ощущать на себе нехватку боекомплектов, еды", — объясняет экс-работник СБУ.

По словам военного эксперта, через некоторое время такой блокировки путей поставок, наши военные будут вынуждены подтягиваться ближе к территории Украины, а россияне просто усилят еще большее давление на Суджу, чтобы отразить ее.

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