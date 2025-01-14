В Украине появится новый налог для водителей: кому придется заплатить кругленькую сумму

В список войдут владельцы авто премиум-класса.

Владельцам дорогих автомобилей придется платить новый налог в 2025 году. Министерство экономики Украины вводит годовой сбор в размере 25 тысяч гривен для авто, стоимость которых превышает 3 миллиона гривен.

Налог будет относиться к транспортным средствам в возрасте до пяти лет. Если в течение отчетного года автомобилю исполняется пять лет, налог начисляется только за период с начала года до месяца достижения этого возраста. Полный список подпадающих под налогообложение автомобилей Минэкономики обнародует после 1 февраля 2025 года.

Ожидается, что в него войдут автомобили премиум-класса Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Maserati. На уплату налога владельцы получат 60 дней после получения уведомления от налоговой службы. Крайний срок – 1 июля 2025 года.

Ранее Министерство экономики неоднократно рекомендовали расширить список элитных марок, поскольку текущий список не охватывает некоторые премиальные бренды, в частности McLaren, Rolls-Royce, Cadillac и многие другие. В то же время, эти авто встречаются на украинских дорогах неоднократно.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, на улицах Киева заметили роскошный золотистый суперкар за 300 тысяч долларов. Автомобили могли привезти из США.