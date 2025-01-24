В Черниговской области хотят закупить презервативы чиновникам за космические деньги

Заказчик — коммунальное предприятие

В Черниговской области объявили интересный тендер на более чем 100 тысяч грн. Городской совет хочет потратить эти средства на покупку средств гигиены и презервативов.

Об этом свидетельствуют данные портала zakupivli.pro. Отмечается, что заказчиком выступает коммунальное предприятие "Теплокомэнтерго".

Предмет закупки — духи, средства гигиены и презервативы (мыло хозяйственное) на сумму 102 359,60 грн. По договору срок поставки установлен до 31 декабря 2025 года.

При этом в документации на тендер указано странное название предмета закупки, в частности, презервативы, а в скобках хозяйственное мыло. Его должны в течение года использовать в админзданиях городского совета Чернигова.

В описании предмета закупки указано, что речь идет о хозяйственном мыле 72% в количестве 5260 штук. То есть, 1 брусок мыла стоит 19,45 грн.

В то же время, на некоторых порталах его можно приобрести за 11-13 грн за брусок. К тому же исходя из указанного количества мыла ежедневно в учреждениях должны использовать по ~14 брусков мыла, чтобы до конца 2025 года его потратить.

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