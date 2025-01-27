Долетели до Ивано-Франковска. Россияне снова кошмарили дронами Украину, есть попадания (фото)

В Днепре повреждена многоэтажка

Очередная ночь не обошлась без вражеской российской атаки. В понедельник, 27 января, войска РФ запустили по Украине беспилотники. Российское оружие летало на Западе Украины, а также в других городах, есть попадание в Днепр.

Об этом сообщают мониторинговые паблики. Как минимум в 7 регионах раздавались взрывы.

Взрывы в Ивано-Франковске

О первых взрывах в Ивано-Франковской области стало известно в 2:06. Воздушные силы сообщили о БпЛА в центре Ивано-Франковской области курсом на запад и юго-запад.

О повторных взрывах в Ивано-Франковской области "Суспильне" сообщило в 2:19, 2:35, 3:00. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в городе.

После объявления повторной воздушной тревоги в Ивано-Франковске в 4:38, 4:55, 5:27 снова сообщили о звуках взрывов в городе. Воздушные силы отметили БПЛА на востоке Ивано-Франковской области западным курсом.

В 5:34 "Суспильне" сообщило, что в городе десятый за ночь были слышны звуки взрывов. Мэр города Марцинкив снова сообщил о работе ПВО.

Взрывы в Днепре

В ночь на 27 января стало известно, что в результате вражеской атаки беспилотников в Днепре повреждена многоэтажка, в том числе технический этаж, окна и двери верхних этажей, а также взрывная волна и обломки повредили автомобили. Пожар, возникший на месте происшествия, потушили спасатели, писало Суспильне.

По сообщению стражей порядка, раненых и погибших, предварительно, нет.

В настоящее время власти не комментировали ситуацию в городе.

Взрывы в Киеве и области

В ночь на 27 января в Киеве были слышны звуки взрывов. Враг атаковал столицу ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ. Взрывы в Киеве были слышны примерно в 02:39. Незадолго до этого в столице была объявлена тревога. Военные предупреждали, что на город летят вражеские БПЛА.

"Внимание! Город Киев! Находитесь в укрытиях! Над северо-восточной частью города вражеский ударный БпЛА", — говорилось в сообщении в 02:38.

Позже в Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе зафиксированы враждебные БПЛА. Силы ПВО работают по целям, сообщили в КОВА.

Взрывы в других городах Украины

Кроме того, по данным мониторинговых пабликов, взрывы раздавались в Сумах, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской областях. Вероятнее всего, силы ПВО работали по вражеским дронам.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские беспилотники ударили по Рязани.