Долетіли до Івано-Франківська. Росіяни знову кошмарили дронами Україну, є влучання (фото)

У Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка

Чергова ніч не минула без ворожої російської атаки. У понеділок, 27 січня, війська РФ запустили по Україні безпілотники. Російська зброя літала на Заході України, а також в інших містах, є влучання у Дніпрі.

Про це повідомляють моніторингові пабліки. Як мінімум у 7 регіонах лунали вибухи.

Вибухи в Івано-Франківську

Про перші вибухи в Івано-Франківській області стало відомо о 2:06. Повітряні сили повідомили про БпЛА в центрі Івано-Франківської області курсом на захід і південний захід.

Про повторні вибухи на Івано-Франківщині "Суспільне" повідомило о 2:19, 2:35, 3:00. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в місті.

Після оголошення повторної повітряної тривоги в Івано-Франківську о 4:38, 4:55, 5:27 знову повідомили про звуки вибухів у місті. Повітряні сили зазначили про БпЛА на сході Івано-Франківської області західним курсом.

О 5: 34 "Суспільне" повідомило, що в місті вдесяте за ніч було чути звуки вибухів. Мер міста Марцінків знову повідомив про роботу ППО.

Вибухи у Дніпрі

У ніч проти 27 січня стало відомо, що внаслідок ворожої атаки безпілотників у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка, зокрема технічний поверх, вікна і двері верхніх поверхів, а також вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобілі. Пожежу, що виникла на місці події, загасили рятувальники, писало Суспільне.

За повідомленням правоохоронців, поранених та загиблих, попередньо, немає.

Наразі влада не коментувала про ситуацію в місті.

Вибухи у Києві та області

В ніч проти 27 січня у Києві було чути звуки вибухів. Ворог атакував столицю ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ. Вибухи у Києві було чути приблизно о 02:39. Незадовго до цього у столиці оголосили тривогу. Військові попереджали, що на місто летять ворожі БпЛА.

"Увага! Місто Київ! Перебувайте в укриттях! Над північно-східною частиною міста ворожий ударний БпЛА", — йшлося у повідомленні о 02:38.

Пізніше у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, повідомили у КОВА.

Вибухи в інших містах України

Окрім цього, за даними моніторингових пабліків, вибухи лунали у Сумах, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській областях. Ймовірніше, сили ППО працювали по ворожих дронах.

Раніше "Телеграф" писав, що українські безпілотники вдарили по Рязані.