"Не могли попасть": в одесском зоопарке попытались оправдаться за убийство леопарда

Животное вынуждены были ликвидировать, пояснил директор зоопарка

Руководство Одесского зоопарка рассказало подробности инцидента с леопардом, напавшим на работника учреждения. По словам директора, попытки обезвредить животное с помощью транквилизатора были невозможны из-за риска побега за пределы территории и того, что леопард очень быстро передвигался.

Директор Одесского зоопарка Игорь Биляков в эфире телеканала "Киев24" сообщил, что ситуация развивалась молниеносно. Леопард находился вне вольера, постоянно менял локацию и двигался с большой скоростью. Это сделало невозможным прицельное попадание транквилизатором.

"Существовала реальная угроза того, что хищник мог перепрыгнуть через ограждение. Оттуда на рынок "Привоз" — всего несколько прыжков. Последствия могли быть катастрофическими", — подчеркнул Биляков.

Где расположен рынок "Привоз" и зоопарк в Одессе

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что в смертельной опасности оказались сразу двое работников зоопарка — раненый и его коллега, пытавшийся оказать помощь. Второй сотрудник фактически попал в ловушку, поскольку леопард продолжал вести себя агрессивно.

Поэтому полиция приняла решение о применении оружия после оценки всех рисков, говорит директор.

Ранее "Телеграф" уже писал, что в Сети разъярены тем, что леопарда не обезвредили с помощью транквилизатора, а убили.