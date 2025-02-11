Будет сообщать тип угрозы и не только: в Харькове усовершенствовали систему оповещения

Ожидают только разрешение от военных

В Харькове усовершенствовали систему оповещения. В частности, уже заработала отдельная от области система воздушной тревоги.

Исполнительный комитет городского совета принял решение о вводе в эксплуатацию новой автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По словам харьковского городского головы, система успешно прошла все необходимые испытания и уже приступила к работе. Ожидается финальное разрешение от военных и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для полноценного запуска дифференцированной системы тревог.

Модернизированная система оповещения теперь различает типы угроз и предоставляет отдельные сигналы относительно дронов и баллистических ракет. Для улучшения звукового покрытия города установили дополнительные громкоговорители.

Городские власти сообщают, что уже подготовили всю необходимую документацию для внедрения дифференцированной системы воздушной тревоги. Это позволит Харькову работать независимо от общеобластной системы оповещения.

Ранее также "Телеграф" сообщал, что в Киевской области собираются модернизировать систему оповещения. На проектную документацию потратят миллионы.