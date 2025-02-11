Повідомлятиме тип загрози і не тільки: у Харкові вдосконалили систему оповіщення

Очікують тільки дозвіл від військових

У Харкові вдосконалили систему оповіщення. Зокрема, уже запрацювала окрема від області система повітряної тривоги.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про введення в експлуатацію нової автоматизованої системи централізованого оповіщення. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За словами харківського міського голови, система успішно пройшла всі необхідні випробування та вже розпочала роботу. Наразі очікується фінальний дозвіл від військових та Державної служби з надзвичайних ситуацій для повноцінного запуску диференційованої системи тривог.

Модернізована система оповіщення тепер розрізняє типи загроз та надає окремі сигнали щодо дронів і балістичних ракет. Для покращення звукового покриття міста встановили додаткові гучномовці.

Міська влада повідомляє, що уже підготувала всю необхідну документацію для впровадження диференційованої системи повітряної тривоги. Це дозволить Харкову працювати незалежно від загальнообласної системи оповіщення.

Раніше також "Телеграф" повідомляв, що на Київщині збираються модернізувати систему оповіщення. На проєктну документацію витратять мільйони.