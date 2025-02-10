В Ирпене подростки перебрали с алкоголем и чуть не умерли посреди улицы. Их спасли военные (видео)

Они лежали на улице без сознания

В городе Ирпень Киевской области двое подростков посреди улицы потеряли сознание из-за того, что выпили слишком много алкоголя. Парней нашли военные.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха Киев". Подросткам, лежавшим без сознания на улице, первую медицинскую помощь оказали проезжающие мимо военные. После этого они вызвали "скорую".

Позже выяснилось, что подростки выпили на двоих один литр самогона, и запили энергетиком Revo. REVO — это алкогольный энергетический напиток, который популярен среди подростков, однако опасен и сам по себе, а в комбинации с крепким алкоголем и подавно.

К слову, в Днепре 16-летний подросток выпил две баночки REVO, после чего у него началась рвота, головная боль и потеря сознания. Мать вызвала скорую, парня спасли врачи.

Как рассказывал "Телеграф", в Тернопольской области произошло необычное автоугон. Подростки пробрались на церковный двор и украли оттуда катафалк. Свои мотивы объяснить мальчики так и не смогли. Теперь им грозит тюрьма. Санкция статьи, которую им вменяют, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.