Ромы целыми мешками вывозили сладости с кладбищ в Киеве в поминальное воскресенье (видео)
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Украинцы возмущены тем, что увидели
Поминальные дни в Украине начались с 27 апреля и продлятся до 29 числа этого же месяца. Ромы в эти дни по традиции приходят на кладбище, чтобы не только почтить память родных, но и собирать конфеты и другие лакомства.
Соответствующее видео распространяют в Тик Ток. Женщина опубликовала ролик, где показала, как ромы едут домой.
"Никогда не едьте в поминальное воскресенье из Киева в Закарпатье", — подписала женщина видео.
На кадрах заметно, что мужчины и женщины сначала бежали с наполненными мешками по платформе к поезду.
Люди нецензурно высказывались, мешали другим, устраивали разборки.
Люди в комментариях написали свое мнение. Украинцы не понимают, зачем им такой объем пищи. Однако одна из пользовательниц написала, что они якобы на рынке продают конфеты, ведь была хорошая выручка, а потом они идут на кладбище, собрали и по второму кругу их продают.
Люди также посоветовали, что не нужно оставлять конфеты на кладбище. Вкусности лучше раздать родным.
Ранее "Телеграф" писал, почему больше ромов живет на Закарпатье.