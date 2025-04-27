Ромы целыми мешками вывозили сладости с кладбищ в Киеве в поминальное воскресенье (видео)

Украинцы возмущены тем, что увидели

Поминальные дни в Украине начались с 27 апреля и продлятся до 29 числа этого же месяца. Ромы в эти дни по традиции приходят на кладбище, чтобы не только почтить память родных, но и собирать конфеты и другие лакомства.

Соответствующее видео распространяют в Тик Ток. Женщина опубликовала ролик, где показала, как ромы едут домой.

"Никогда не едьте в поминальное воскресенье из Киева в Закарпатье", — подписала женщина видео.

На кадрах заметно, что мужчины и женщины сначала бежали с наполненными мешками по платформе к поезду.

Люди нецензурно высказывались, мешали другим, устраивали разборки.

Люди в комментариях написали свое мнение. Украинцы не понимают, зачем им такой объем пищи. Однако одна из пользовательниц написала, что они якобы на рынке продают конфеты, ведь была хорошая выручка, а потом они идут на кладбище, собрали и по второму кругу их продают.

Люди также посоветовали, что не нужно оставлять конфеты на кладбище. Вкусности лучше раздать родным.

Ранее "Телеграф" писал, почему больше ромов живет на Закарпатье.