Тернопольские прописи с матрешкой возмутили родителей: издательство оправдывается

В издательстве прокомментировали возмущение родителей

В Тернополе мама дошкольницы обнаружила в рабочей тетради для будущих первоклассников изображение матрешки. Женщина обратилась в издательство с требованием объяснить, почему в детском пособии появился русский символ.

Конфликт разгорелся вокруг продукции издательства "Підручники і посібники", которое выпустило тетрадь "Будущий первоклассник". Тернополя Марина Войнова приобрела пособие для пятилетней дочери, которая готовится к школе. Об этом сообщает издание "20 минут".

Мама шокирована находкой

Марина Войнова рассказала, что обнаружила матрешку случайно. Дочь самостоятельно выполняла задание в тетради, пока мама была на работе. На следующий день ребенок показал матери выполненные упражнения.

"Пока с оккупированных территорий свино. собаки вывозят украинских детей, чтобы сделать из них манкуртов, русский мір охотится на детей в тылу со страниц учебных тетрадей", — возмущается житель Тернополя.

Женщина сразу написала на страницу издательства с вопросом о матрешках в детской тетради. Она хотела выяснить, чем руководствовались авторы, добавляя русский символ в учебный материал.

Матрешки в украинских прописях

Сергей Гапьюк, заместитель главного редактора издательства "Учебники и пособия", утверждает, что в тетради изображена мотрійка, а не матрешка. Он ссылается на украинский словарь, где объясняется значение этого слова как украинской игрушки.

"Авторы знают об этих рисунках, ведь как раз со своими детьми работали", — говорит Сергей Гапюк. Представитель издательства заверил, что внесут изменения в будущие издания пособия.

В издательстве настаивают на украинском происхождении игрушки и показали словарные статьи о мотрійках. "Нет, называние матрешки мотрійкою не меняет сути, как и заделывание л..на в красочную обертку не делает его конфетой", — говорит мама дошкольницы.

Мнение эксперта

Тетрадь с русскими матрешками

Владимир Добрянский, археолог и член научного общества имени Шевченко, объяснил происхождение матрешки. По его словам, нужно акцентировать внимание на национальных традициях и не копировать чужие символы.

"У нас есть свои, уникальные вещи, обладающие художественной, культурной исторической ценностью", — отмечает Владимир Добрянский. Он подчеркнул важность прививки детям знаний об истоках собственной культуры.

Эксперт рассказал, что женское имя Матрона не является древнеславянским или древнеукраинским. Оно происходит от латинской Matrona, что означает "дама, почтенная замужняя женщина". В Украине это имя впервые было зафиксировано в документах 1428 года.

Японские корни русского символа

"Игрушку-матрешку" россияне скопировали у японцев в конце XIX века, подтвердил Владимир Добрянский. Японские моряки случайно завезли в Россию игрушку фукурума (дарума) — олицетворение бога Бодхидхармы.

"Согласно японской средневековой мифологии, — это божество приносило человеку счастье, а также считалось основателем буддистской школы чань (дзэн)", — отмечает археолог. Секрет игрушки заключался в том, что под Бодхидхармой сохранялись шесть других богов удачи.

Московскую игрушечную мастерскую сразу направили переделывать японскую игрушку. Ее назвали от имени Матроны в ласковой форме — матрешка, предполагает эксперт.

Войнова отмечает, что война началась в 2014 году, поэтому издательство мало достаточно времени пересмотреть содержание пособия.

Ранее "Телеграф" также писал о скандале с российскими тетрадями в "Авроре". В типографии "Телеграфа" прокомментировали ситуацию.