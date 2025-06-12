Тернопільські прописи з матрьошкою обурили батьків: видавництво виправдовується

У видавництві прокоментували обурення батьків

У Тернополі мама дошкільниці виявила в робочому зошиті для майбутніх першокласників зображення матрьошки. Жінка звернулася до видавництва з вимогою пояснити, чому в дитячому посібнику з'явився російський символ.

Конфлікт розгорівся навколо продукції видавництва "Підручники й посібники", яке випустило зошит "Майбутній першокласник". Тернополянка Марина Войнова придбала посібник для п'ятирічної доньки, яка готується до школи. Про це повідомляє видання "20 хвилин".

Мама шокована знахідкою

Марина Войнова розповіла, що виявила матрьошку випадково. Донька самостійно виконувала завдання в зошиті, поки мама була на роботі. Наступного дня дитина показала матері виконані вправи.

"Поки з окупованих територій свино..баки вивозять українських дітей, щоб зробити з них манкуртів, руській мір полює на дітей в тилу зі сторінок навчальних зошитів", — обурюється тернополянка.

Жінка одразу написала на сторінку видавництва з запитанням про матрьошки в дитячому зошиті. Вона хотіла з'ясувати, чим керувалися автори, додаючи російський символ до навчального матеріалу.

Видавництво заперечує звинувачення

Матрьошки в українських прописах

Сергій Гап'юк, заступник головного редактора видавництва "Підручники і посібники", стверджує, що в зошиті зображена мотрійка, а не матрьошка. Він посилається на український словник, де пояснюється значення цього слова як української іграшки.

"Автори знають про ці малюнки, адже якраз зі своїми дітьми працювали", — каже Сергій Гап'юк. Представник видавництва запевнив, що внесуть зміни до майбутніх видань посібника.

У видавництві наполягають на українському походженні іграшки та показали словникові статті про мотрійку. "Ні, називання матрьошки мотрійкою не змінює суті, як і загортання л..на в барвисту обгортку не робить його цукеркою", — каже мама дошкільниці.

Думка експерта

Зошит з російськими матрьошками

Володимир Добрянський, археолог та член наукового товариства імені Шевченка, пояснив походження матрьошки. За його словами, потрібно акцентувати на національних традиціях і не копіювати чужі символи.

"У нас є свої, унікальні речі, які мають мистецьку, культурну історичну цінність", — зазначає Володимир Добрянський. Він підкреслив важливість прищеплювання дітям знань про витоки власної культури.

Експерт розповів, що жіноче ім'я Мотрона не є давньослов'янським чи давньоукраїнським. Воно походить від латинської Matrona, що означає "пані, поважна заміжня жінка". В Україні це ім'я вперше зафіксоване в документах 1428 року.

Японське коріння російського символу

"Іграшку-матрьошку" росіяни скопіювали в японців наприкінці ХІХ століття, підтвердив Володимир Добрянський. Японські моряки випадково завезли до Росії іграшку фукурума (дарума) — уособлення бога Бодхідхарми.

"Згідно з японською середньовічною міфологією, — це божество приносило людині щастя, а також вважалося засновником буддистської школи чань (дзен)", — зазначає археолог. Секрет іграшки полягав у тому, що під Бодхідхармою зберігалися шість інших богів удачі.

Московську іграшкову майстерню одразу направили переробляти японську іграшку. Її назвали від імені Матрони в пестливій формі — матрьошка, припускає експерт.

Войнова наголошує, що війна почалася в 2014 році, тому видавництво мало достатньо часу переглянути вміст посібника. При цьому жінка досі не отримала відповіді від Міністерства освіти і науки України.

Раніше "Телеграф" також писав про скандал з російськими зошитами в "Аврорі". У друкарні "Телеграфу" прокоментували ситуацію.