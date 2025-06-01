Зигует не только Маск: теперь и сенатор-демократ попал в нацистский скандал

В США никак не разберутся со значением этого жеста

Сенатор-демократ от Нью-Джерси Кори Букер подвергся критике со стороны правых комментаторов и социальных сетей после того, как сделал жест, схожий с ранее сделанным Илоном Маском. Он вскинул руку в спорном жесте, который некоторые называют римским приветствием, но другие считают нацистской зигой.

Соответствующее видео опубликовал политический обозреватель и бывший кандидат на пост мэра Саг-Франциско от Республиканской партии Ричи Гринберг в своем аккаунте Х. Кадры быстро распространились в социальных сетях MAGA.

Гринберг опубликовал видео с подписью: "Несколько минут назад Кори Букер приветствовал 4000 делегатов Демократической партии Калифорнии".

Как сообщает Newsweek, инцидент произошел в субботу, 31 мая. Букер выступил на съезде Демократической партии в Калифорнии, завершив свою речь жестом, приложив руку к сердцу, а затем протянув ее к толпе.

Колин Рагг, совладелец консервативного новостного сайта Trending Politics, перепостил видео, добавив, что он "с нетерпением ждет подробного освещения событий со стороны "честных" и совершенно непредвзятых СМИ".

Влиятельный пользователь социальных сетей Гюнтер Иглман написал, что Букер был "настоящим нацистом", добавив "Вау" и "Боже мой!".

Правый журналист Ник Сортор также высказался по поводу видео, написав, что Букер сделал "нацистское приветствие", и назвав его за это "буквально Гитлером".

Вместе с тем, журналисты отмечают, что во время второй инаугурации президента Дональда Трампа в январе Маск сделал жест, который многие назвали нацистским приветствием, в то время как технологический магнат и его союзники защищали его как безобидный и благонамеренный жест, означающий "моё сердце с вами".

Аналогично вскинул руку и ведущий влиятельного подкаста War Room и бывший стратег Белого дома Стив Бэннон во время выступления на Конференции консервативных политических действий. При этом он сказал: "Боритесь, боритесь, боритесь".

Тогда сторонники Маска и Бэннона утверждали, что пара сделала римское приветствие, изображенное в искусстве XVIII и XIX веков, но нет никаких исторических свидетельств того, что в Древнем Риме это было распространенной практикой.

Напомним, в марте сообщалось, что "флешмоб" с зигованием, который начал миллиардер Илон Маск, продолжается. На этот раз что-то похожее на нацистское приветствие сделал известный английский тренер Харри Реднапп.