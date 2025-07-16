Серебристый великан: 14-килограммовый улов поразил рыбаков (фото)

Этот вид может достигать длины более метра и веса до 70 кг

На днях утренний улов весом 14 килограммов ошеломил рыболовное сообщество Житомирщины. Вероятно, речь идет о пестром толстолобе, одной из самых впечатляющих рыб наших водоемов.

Его поймал местный рыбак Сергей Храмцов, поделившись результатом в паблике "Рыбак в Житомире и Житомирской области". Мощная, серебристая рыба стала настоящей изюминкой сезона – как по размеру, так и по видовой принадлежности.

Сергей Храмцов похвастался уловом

Сергей Храмцов похвастался уловом

Что известно о трофейной рыбе

Итак, возможно, это — пестрый толстолоб, стройный пелагический обитатель пресных водоемов, родом из рек Дальнего Востока. Этот быстрорастущий азиатский вид может достигать длины более метра и веса до 70 кг. В среднем же толстолобики вырастают до 60 см и весят около 30-40 кг.

Пестрый толстолоб

Эти рыбы не только поражают своими размерами, но и играют важную экологическую роль: они питаются фитопланктоном, очищая водоемы от избыточных водорослей. Именно благодаря этому свойству пестрый толстолоб вместе с белым толстолобом и белым амуром в 1960-х годах был интродуцирован в водоемы СССР, в том числе и Украины.

Сегодня пестрый толстолоб прекрасно прижился в условиях украинских ставочных хозяйств и рек, поэтому встретить его в водоемах Житомирщины — уже не редкость. Но поймать 14-килограммового красавца – настоящая удача.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве, на озере Алмазное, местному рыбаку удалось поймать немалую щуку. Этот хищный представитель пресноводных водоемов хорошо известен своим агрессивным поведением и способностью произрастать до поразительных размеров.