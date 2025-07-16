Сріблястий велетень: 14-кілограмовий улов вразив рибалок (фото)

Цей вид може досягати довжини більше метра та ваги до 70 кг

Днями ранковий улов вагою 14 кілограмів приголомшив рибальську спільноту Житомирщини. Ймовірно, йдеться про строкатого товстолоба, одну з найвражаючих риб наших водойм.

Його впіймав місцевий рибалка Сергій Храмцов, поділившись результатом у пабліку "Рибалка в Житомирі та Житомирській області". Потужна, срібляста риба стала справжньою родзинкою сезону — як за розміром, так і за видовою приналежністю.

Сергій Храмцов похизувався уловом

Сергій Храмцов похизувався уловом

Що відомо про трофейну рибу

Отже, можливо, це — строкатий товстолоб, зграйний пелагічний мешканець прісних водойм, родом із річок Далекого Сходу. Цей швидкозростаючий азійський вид може сягати довжини понад метр і ваги до 70 кг. У середньому ж товстолобики виростають до 60 см і важать близько 30-40 кг.

Строкатий товстолоб

Ці риби не лише вражають своїми розмірами, а й мають важливу екологічну роль: вони харчуються фітопланктоном, очищаючи водойми від надлишкових водоростей. Саме завдяки цій властивості строкатий товстолоб разом із білим товстолобом та білим амуром ту 1960-х роках був інтродукований у водойми СРСР, зокрема й України.

На сьогодні строкатий товстолоб чудово прижився в умовах українських ставкових господарств і річок, тож зустріти його у водоймах Житомирщини — вже не рідкість. Але впіймати 14-кілограмового красеня — справжня удача.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві, на озері Алмазне, місцевому рибалці вдалося спіймати чималу щуку. Цей хижий представник прісноводних водойм добре відомий своєю агресивною поведінкою та здатністю виростати до вражаючих розмірів.