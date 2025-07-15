В этом озере водятся хищные рыбы-гиганты: рыбаки уже хвалятся уловом (фото)

Для рыбаков такие уловы – это настоящая удача

В Киеве, на озере Алмазное, местный рыбак Денис Тихонов на днях поймал довольно большую щуку. Этот хищник — типичный житель пресноводных водоемов северного полушария, известный своими большими размерами и хищническим образом жизни.

Об этом сообщили в местном паблике. Вес трофейной рыбы составляет примерно 5-8 кг.

Киевский рыбак похвастался трофейной щукой

Как проходила рыбалка на озере в Киеве

Озеро Алмазное в Киеве является популярным местом для рыбаков, ведь здесь нередко встречаются настоящие "монстры" среди рыбы.

Известно, что самые большие щуки в Украине весили до 18 кг и были зафиксированы еще в 1967 году на Волыни. Этот рекордный улов стал легендой среди рыболовного сообщества. Однако даже средние по весу экземпляры, как тот, что поймал Денис Тихонов, приносят много радости любителям.

Стоит также упомянуть об особенностях строения щуки: это удлиненная стреловидная рыба с мощными челюстями, вооруженными острыми зубами, которые помогают ей ловить добычу — от мелких рыб до птиц и даже грызунов. Благодаря острому зрению и развитой боковой линии щука мгновенно реагирует на движения в воде, что делает ее искусным хищником.

Щука

Киевский рыбак поймал щуку на силиконовую приманку, которая была очень эффективна в этот день. Такой трофей подтверждает, что крупные хищники еще живут в столичных водоемах и активно охотятся. Для рыбаков это сигнал – стоит не сдаваться, потому что в любой момент можно поймать настоящего гиганта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области есть много прекрасных мест для рыбалки, где можно поймать рыбу длиной более 30 см. Одно из таких — река Козинка, недалеко от села с тем же названием.