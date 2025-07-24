Переносят болезни и вызывают аллергию. В Украине опасные насекомые кусают людей (фото)

Особенно чувствительны к ним дети

Местные жители в Днепропетровской области фиксируют укусы опасных насекомых. В результате могут возникать аллергические реакции.

Об этом сообщает портал "Днепр областной". Отмечается, что речь идет о мокрецах.

"Жители области жалуются на укусы мокрецов, которые могут вызвать аллергию и передавать вирусы. Насекомые активны весной и осенью, особенно во влажной среде — например, на приусадебных участках", — говорится в сообщении.

Мокрецы

В то же время, доцент кафедры биоразнообразия и экологии ДНУ имени Олеся Гончара Виктор Бригадиренко рассказал "Суспільному", что во время контакта с кровью насекомое может заразить человека опасными вирусами. Известно, что на Днепропетровщине распространено более десятка видов мокрецов, а всего их более 6 тысяч.

"Они обычно имеют длину два-три миллиметра. Представьте себе обычного комара и уменьшите ему ноги втрое — это будут мокрецы. Но если комар может противостоять ветру, то мокрецы — нет", — говорит Бригадиренко.

По словам доцента, самцы мокрецов питаются нектаром цветов и выделениями других насекомых, а самки кровью рептилий, птиц и млекопитающих, включая человека. Укус мокреца может вызвать аллергическую реакцию, но это не самая большая опасность. Так как они могут переносить вирусные болезни.

"Если укус мокреца вызывает покраснение, которое со временем увеличивается, это может быть признаком вируса. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу", — подчеркнул специалист.

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