Непонятный огненный шар заметили в небе над Ровно: что это было (видео)

Явление не очень-то и редкое

Над небом в Ровно заметили необычное атмосферное явление. Огненный шар над горизонтом был виден поздно вечером 22 июля

Необычную картину смогли снять местные жители. В сети видеозапись была распространена telegram-каналом Труха.

Как и полагается в таких случаях, никакого контекста авторы ролика предоставить не удосужились, а потому пользователям сети пришлось самостоятельно придумывать, что это такое.

Среди возможных версий были озвучены переход самолета на форсаж, сброс мусора с МКС и запуск традиционного китайского фонарика.

Впрочем, некоторые пользователи сети отметили, что подобное видели и в других областях, а потому вариант, что это был мусор из МКС кажется наиболее вероятным.

Стоит отметить, что МКС движется над Землей со скоростью около 27,5 тысячи километров в час. Это значит, что полный оборот вокруг планеты станция делает примерно за 90 минут, то есть над Украиной она находится в среднем 16 раз на день.

Траектория движения МКС

Если присмотреться, то на видео действительно можно заметить характерный огненный хвост в верхней части объекта, что может говорить о том, что он удалялся от оператора. На видео ниже, снятом пять лет назад над Австралией, можно посмотреть, как бы это выглядело, если бы объект пролетал прямо над оператором.

Как сообщалось ранее, недавно в небе над Украиной были замечены странные воздушные шары с отражателями. Они долетели с территории России аж до Киевской области.