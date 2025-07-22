В Луцке ветерана с маленькой собакой не пустили в автобус: законно ли это (видео)

Средства за билет работники автостанции возвращать отказались

На автостанции в Луцке, что на Волыни, произошел инцидент между участником боевых действий и работниками транспортного узла. Мужчину с маленькой собакой (до 10 кг) не допустили к поездке из-за отсутствия намордника у животного.

Об этом пишет "ВолыньПост". Мужчина имел при себе ветеринарный паспорт со всеми прививками, приобрел билет заранее, а водитель автобуса не имел к пассажиру никаких замечаний.

Однако перед отправлением к проверке билетов подошла работница автостанции, которая заявила, что без намордника перевозить собаку запрещено, даже если она маленькая. В результате военного с собакой попросили выйти из автобуса.

"Все, пойдем пешком. Спасибо. Маленькая собака, привитая, не кусается", — прокомментировал мужчина на видео.

Пассажир добавил, что не имел никакой информации о запрете на перевозку таких животных без намордника, тем более что ни на кассе, ни у водителя не было никаких замечаний. Он также попросил вернуть деньги за билет жены, поскольку поездку пришлось отменить.

"Ну, так верните тогда средства жене, и все. Какие проблемы? Я пришел до отправки автобуса", — добавил мужчина.

Что говорит закон

7 июля 2025 года Кабинет Министров Украины утвердил новую редакцию постановления №176, устанавливающего унифицированные нормы для транспортировки домашних любимцев.

Согласно обновленным требованиям:

Животные до 10 кг (в частности, маленькие собаки) должны перевозиться в специальных контейнерах или сумках с уборным дном. Их разрешено держать на руках, под сиденьем или на отдельном месте (если оно оплачено).

Намордник для животных до 10 кг не обязателен, если животное в контейнере.

Собаки от 10 до 45 кг должны быть в наморднике и на поводке, а пассажир должен выкупить весь ряд мест.

Как можно перевозить собак в общественном транспорте

Для собак более 45 кг перевозка возможна только при специальных условиях перевозчика.

Собаки-поводыри имеют право бесплатной перевозки, но должны быть с намордником и поводком.

Отметим, что новые правила вступают в силу только после официальной публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе на Набережной произошел возмутительный случай с участием дрессировщика ручной вороны. Мужчина обычно предлагает прохожим сделать фото с птицей за плату, однако на этот раз ситуация вышла из-под контроля, когда к нему подошел ветеран войны.