Укр

Мужчина "приручил" опасного пушистого хищника прямо посреди большого города (видео)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
На Днепропетровщине мужчина кормил опасного зверя
На Днепропетровщине мужчина кормил опасного зверя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот хищник на Левом берегу Каменского уже "чувствует себя как дома"

В Каменском, что на Днепропетровщине, снова заметили лису прямо посреди жилого района. На этот раз – на Левом берегу.

Ролик показали в местных пабликах. На видео видно, как дикое животное без страха подходит к мужчине, который бросает ему что-то похожее на палочку или лакомство.

Днепрянин приблизился к лисе почти вплотную, не проявляя никакой настороженности. Лиса без боязни взяла "угощение", а когда мужчина позвал ее еще раз, вернулась, однако уже вела себя осторожнее, взять второй "вкусик" не решилась и побежала в кусты.

Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика!

Похожие встречи с дикими животными в Каменском случаются все чаще. Так, 12 июля одну из лисиц видели в районе 9-го микрорайона, 14 июня — вблизи 40-й школы, а еще раньше — 29 мая — хищница появилась в районе Днепростроя.

Лиса, район 40 школы, Каменское
Лиса в Каменском

Однако не все подобные встречи можно считать безопасными. Еще в апреле жители Куриловки, возле Каменского, неподалеку от ГЭС, сообщали о лисице, которая, вероятно, была больна бешенством. Животное выглядело истощенным, худым, не боялось людей и вело себя агрессивно.

Чем опасны лисицы

Как пояснил Виталий Смаголь, кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, лисы — это естественные носители бешенства. Они могут заражать других животных, включая домашних, даже если сами еще не имеют явных симптомов.

Предлагаем материал к просмотру: Могут долго ходить с бешенством. В Украине рекордно выросло количество лисиц, зоолог назвал жесткий выход из ситуации.

По словам эксперта, заболевание у лисиц может протекать почти незаметно до года, и только потом проявляются первые признаки — слюнотечение, агрессивное поведение, страх света или воды. В то же время течение бешенства у диких хищников может быть нестандартным, не таким выразительным, как у кошек или собак. Когда же симптомы уже очевидны, больное животное обычно живет не более 7-10 дней.

Специалисты призывают жителей города быть осторожными, не подходить к диким животным, не пытаться их кормить или гладить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что почему лисицы начали появляться в больших городах.

Теги:
#Соцсети #Днепропетровская область #Лиса