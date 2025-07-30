Мужчина "приручил" опасного пушистого хищника прямо посреди большого города (видео)

Этот хищник на Левом берегу Каменского уже "чувствует себя как дома"

В Каменском, что на Днепропетровщине, снова заметили лису прямо посреди жилого района. На этот раз – на Левом берегу.

Ролик показали в местных пабликах. На видео видно, как дикое животное без страха подходит к мужчине, который бросает ему что-то похожее на палочку или лакомство.

Днепрянин приблизился к лисе почти вплотную, не проявляя никакой настороженности. Лиса без боязни взяла "угощение", а когда мужчина позвал ее еще раз, вернулась, однако уже вела себя осторожнее, взять второй "вкусик" не решилась и побежала в кусты.

Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика!

Похожие встречи с дикими животными в Каменском случаются все чаще. Так, 12 июля одну из лисиц видели в районе 9-го микрорайона, 14 июня — вблизи 40-й школы, а еще раньше — 29 мая — хищница появилась в районе Днепростроя.

Лиса в Каменском

Однако не все подобные встречи можно считать безопасными. Еще в апреле жители Куриловки, возле Каменского, неподалеку от ГЭС, сообщали о лисице, которая, вероятно, была больна бешенством. Животное выглядело истощенным, худым, не боялось людей и вело себя агрессивно.

Чем опасны лисицы

Как пояснил Виталий Смаголь, кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, лисы — это естественные носители бешенства. Они могут заражать других животных, включая домашних, даже если сами еще не имеют явных симптомов.

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По словам эксперта, заболевание у лисиц может протекать почти незаметно до года, и только потом проявляются первые признаки — слюнотечение, агрессивное поведение, страх света или воды. В то же время течение бешенства у диких хищников может быть нестандартным, не таким выразительным, как у кошек или собак. Когда же симптомы уже очевидны, больное животное обычно живет не более 7-10 дней.

Специалисты призывают жителей города быть осторожными, не подходить к диким животным, не пытаться их кормить или гладить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что почему лисицы начали появляться в больших городах.