Хрущовкам приготуватись? Цілий сквер дерев вирубали на Львівщині, бо ті були "радянські"

На вартість нових дерев можна було б купити понад 100 дронів для ЗСУ

У Львівській області у місті Городок вирубали понад 70 дерев, щоб на їх місці висадити нові. На це з держбюджету витратить понад 27 млн грн, однак українців обурює не тільки це.

Адже у мережі поширюють фото, де вказано, що дерева нібито вирубали, бо вони "були радянськими". Така "декомунізація" наробила великого шуму в мережі, хоча насправді влада цілком логічно пояснила свої дії.

Як наголосив "Моєму місту" міський голова Городка Володимир Ременяк, сквер у центрі Городка вирубали в межах великого міжнародного проєкту, який реалізується у співпраці з польськими партнерами за програмою Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021–2027. Це категорія "довкілля", і передбачає ревіталізацію центральної площі зі сквером.

"Частина дерев була аварійною, трухлявою, інша – здоровою, але ми висадимо більше дерев, ніж забираємо. Зараз зрубано 70, натомість з’явиться понад 120 декоративних низькорослих дерев", – каже міський голова.

Однак навіть таке пояснення не влаштовує українців. Люди не розуміють, навіщо на четвертий рік повномасштабного вторгнення витрачати понад 27 млн на те, що пересадити дерева. Хтось навіть порахував, що на ці гроші можна було б купити 130 FPV-дроні для військових. Чимало українців стверджують, що це більше схоже не на створення скверу, а на "розпил грошей".

Проте серед користувачів були і ті, хто навпаки підтримали цю ініціативу. Зазначивши, що хаотично висаджені дерева треба було прибрати і створити нормальний сквер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі завірусилось відео з автобуса-"акваріума" у Львові.