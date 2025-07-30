Рыбок не хватает. В сети завирусилось видео из автобуса-"аквариума" во Львове

Инцидент произошел после ливня

Во Львове произошел странный курьез в одном из местных автобусов. Ведь после сильного ливня вода образовала почти аквариум в стекле.

Соответствующее видео распространяется в сети. Отмечается, что вода в транспорте держалась довольно долго.

"Аквариумы начали появляться во львовском транспорте", — говорится в сообщении.

Автор видео добавила, что такой дизайн можно увидеть только во Львове. На ролике видно, как при движении на стекле двигается и какая-то полоса, она похожа на проволоку или шнурок. Однако, если присмотреться, можно увидеть, что это вода, которая залилась между двумя стеклами. Таким образом, образовался импровизированный аквариум, но без рыбок.

К слову, инцидент произошел после одного из ливней во Львове. Однако подтекает ли вода через резинки во время движения неизвестно. Украинцы уже оценили это видео и оно набрало более 60 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи шутили, что это не только индикатор плавности движения и скорости, но визуализация эквалайзера. Кто-то говорил, что к автобусу можно подключить телефон и вода будет "прыгать" в так музыке. Были люди, которые в шутку спрашивали, стекло наполовину пустое или полное. Многие украинцы предложили запустить туда рыбок и тогда это стекло действительно стало бы аквариумом.

Некоторые добавляли, что похожее стекло было и в Одессе после ливня. Пользователи также писали, что ездили у этого стекла и залипали на него.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети завирусилось курьезное видео с Teslа и котом из Одессы.