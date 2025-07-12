"Время приходит": мэр Франковска рассказал, кого хочет видеть следующим президентом

Чиновник рассказал, какие качества должен иметь следующий президент

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив признался, что хотел бы видеть следующим президентом Украины выходца из западных областей. Он убежден, что именно в этой части можно найти больше "смыслов", которые сейчас нужны стране.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Чиновник отметил, что отсутствие президента из Галичины его "откровенно раздражает".

"Мне кажется, что время приходит. Что именно запад Украины должен продуцировать больше смыслов для всей Украины", — сказал он.

К этим смыслам, по словам Марцинкива, относится украинский язык, религиозность и другие подобные вещи.

"Мне кажется, что без того, что мы перейдем на украинский язык, будет очень сложно говорить о современной Украине. Как бы того не хотелось бы кому-то слышать. Мне кажется, что вот эти смыслы — именно Франковск", — сказал мэр.

В сети его заявление вызвали шквал комментариев, а мнение пользователей разошлось.

Мнение сети

Как сообщалось ранее, Марцинкив не в первый раз вызывает громкую дискуссию в сети. Например, весной шума наделал его опрос о том, можно ли бить детей, если они отказываются говорить на украинском языке.