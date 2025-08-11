Разрушение Каховской ГЭС принесло новую опасность: кто может пострадать в первую очередь

Украина потеряла не только воду, но и баланс в природе

После уничтожения россиянами Каховской дамбы водохранилище пересохло и теперь часто горит. Поэтому местных жителей призывают не усложнять и без того сложную ситуацию и не создавать пожароопасные условия.

Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции. Там призвали оперативно информировать профильные службы в случае обнаружения возгораний.

Каховское водохранилище, оголенное дно — после уничтожения плотины мы потеряли не только воду, но и естественное равновесие. Сегодня эти пересохшие территории регулярно охватывают огонь. Пожары возникают внезапно, стремительно распространяются и оставляют после себя выжженную землю Госэкоинспекция

Отмечается, что сухостой, кустарники и камыш могли бы быть основанием для восстановления экосистем, но вместо этого их уничтожает огнем. Кроме того, пожары в первую очередь вредят дикой природе — убивают диких животных и разрушают места, которые могли для них быть домом. Поэтому людей призывают не создавать условия для возникновения пожаров и воздерживаться от действий, которые могут к ним привести.

Также из-за труднодоступности мест возгорания, пожарным приходится работать в очень сложных и опасных условиях.

Как известно, сухая жаркая погода становится причиной возгораний по всей территории Украины. Впрочем, проблема наиболее ощутима в южных областях, где уже объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Лишь в Херсонской области, по данным ГСЧС, за сутки 10 августа было зафиксировано шесть пожаров в экосистемах на площади в 8,5 гектара.

Пожарная опасность в Украине

Как сообщалось ранее, из-за масштабных природных пожаров страдает и Одесская область. Там проблема усугубляется сильным ветром, который усложняет процесс тушения.