Редкий хищник в Днепре. Мужчина удивил сеть интересным уловом (фото)

Самая большая рыба весила 1,5 кг

Мужчины продолжают удивлять сеть своим уловом на рыбалке. Так, в Киеве на Оболони рыбак поймал три щуки в Днепре.

Соответствующие фото распространяют в сети киевские паблики о рыбалке. Отмечается, что самая большая рыба завесила на 1,5 кг.

Рыбак подчеркнул, что поймал щуку на 130 в кислоте и силикон от вестина. На фото видно, что мужчина выловил в Днепре три щуки, одна из них достаточно большая. Удачная рыбалка состоялась 14 сентября в Киеве на заливе Верблюд. Ее мужчина отметил на карте.

Щука

Щука, которую поймали на Оболони

По его словам, на этом месте уже не в первый раз ловит щуку и карася. Обычно хороший улов на спиннинг, фидер и маховое удилище. Этих щук рыбак поймал на спиннинг.

Где поймал щуку

Щука в Днепре

Щука – это вид хищных рыб. Они типичны обитатели солоноватых и пресноводных водохранилищ северного полушария. Самая большая щука, выловленная в Украине, весила около 18 килограммов.

Щука

Главная особенность щуки пятнисто-полосатая окраска тела и зубы. Цвет тела щуки зависит от места ее обитания и может иметь серовато-зеленоватый, желтоватый или серо-бурый цвет. Интересно, что в некоторых озерах встречаются серебристые щуки. Голова щуки удлинена, а нижняя челюсть выдается вперед. При этом на ней есть маленькие зубы, которые используются для получения пищи.

